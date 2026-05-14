Legence en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

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14 mai - ** L'action Legence LGN.O progresse de près de 9% à 108,94 $ avant l'ouverture du marché

** La société d'ingénierie relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les portant de 3,7 à 3,9 milliards de dollars à 4,1 à 4,3 milliards de dollars

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 1,04 milliard de dollars au premier trimestre, en hausse de 105% en glissement annuel

** La croissance du chiffre d'affaires est en partie tirée par les récentes acquisitions, notamment The Bowers Group - LGN

** 16 des 17 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, un seul “conserver”; leur objectif de cours médian est de 77 $ - données LSEG

** Le titre a plus que doublé de valeur depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de mercredi