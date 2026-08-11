Legal & General plombé par une dégradation chez UBS

Legal & General Group recule de 3% à 302 pence et sous-performe ainsi la tendance à Londres (-0,1% pour le FTSE 100), sous le poids d'une dégradation de recommandation à "vente" chez UBS, qui pointe notamment une valorisation élevée et des marges PRT en détérioration.

La banque helvétique dégrade sa recommandation sur le titre du groupe britannique spécialisé dans la gestion de l'épargne de "neutre" à "vente", avec un objectif de cours relevé de 260 à 280 pence, cette nouvelle cible impliquant un potentiel de baisse de 12% par rapport au dernier cours de clôture.

UBS justifie cette décision par une valorisation élevée, des marges PRT (transfert de risque de pension) plus faibles au Royaume-Uni, une diminution de la solvabilité, une réduction des bénéfices distribuables de la filiale LGAS (Legal & General Assurance Society), ainsi qu'une sensibilité au crédit et aux marchés.