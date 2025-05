Legal & General: acquisition de 75% de Proprium information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 12:19









(CercleFinance.com) - Legal & General (L&G) annonce l'acquisition d'une participation de 75 % dans l'investisseur immobilier, Proprium.



Proprium est active dans les secteurs résidentiel, de l'hébergement étudiant, de l'hôtellerie et de la logistique, avec des investissements comprenant des participations dans Motel One.



Les États-Unis, l'Europe continentale et certains marchés de l'APAC représentent des zones de croissance stratégiques clés pour la plateforme Private Markets de L&G.



Le portefeuille immobilier actuel de L&G s'élève à environ 22 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion, allant de l'immobilier industriel et de la logistique urbaine à une plate-forme résidentielle diversifiée de logements, de construction à louer et de logements étudiants.



Bill Hughes, responsable mondial des marchés privés, L&G : ' Au cours des 12 derniers mois, nous avons considérablement accéléré la croissance de notre plateforme de marchés privés, jetant ainsi les bases de la réalisation de notre objectif ambitieux de 85 milliards de livres sterling d'ici 2028'.





