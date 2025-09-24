Leerink relève son estimation de prix pour UnitedHealth en raison de l'amélioration de l'unité Optum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Leerink Partners relève son estimation de la valeur de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N à 402 $, contre 300 $ auparavant

** Le courtier dit qu'il voit un fort potentiel de croissance dans l'éventualité où l'unité de services de santé d'UNH, Optum, se rétablirait plus rapidement en 2027

** UNH a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il s'attend à ce qu'environ 78 % de ses membres soient inscrits dans des plans d'assurance Medicare avec des cotes d'étoiles élevées l'année prochaine; et a déclaré qu'il prévoit de réaffirmer sa prévision de bénéfice ajusté 2025 d'au moins 16 $ par action

** "Avec les risques liés aux étoiles diminués, et ce que nous estimons être un plancher solide de 16 $ de BPA cette année, et ce qui devrait être un chemin pluriannuel vers l'avant pour les marges de l'entreprise, nous augmentons nos estimations pour l'année en cours afin de refléter un optimisme croissant" - Leerink

** La société de courtage relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à 17,34 dollars, contre 17,25 dollars par action, et prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2027 de 23,62 dollars, contre 22,34 dollars

** 19 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, 6 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou plus basse; leur prévision médiane est de 331 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 31,3 % depuis le début de l'année