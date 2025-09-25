Amazon doit payer 2,5 milliards de dollars pour avoir trompé des millions de personnes pour s'inscrire à Prime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accord prévoit un fonds de 1,5 milliard de dollars pour le remboursement des abonnés Prime

*

Amazon va mettre en place des conditions d'abonnement et des options d'annulation plus claires

*

Les membres Prime éligibles peuvent recevoir 51 $

*

Le remboursement des clients est le deuxième plus important de la FTC

(Ajoute le contexte aux paragraphes 9 et 10) par Jody Godoy et Greg Bensinger

Amazon.com AMZN.O va payer 2,5 milliards de dollars d'amendes et de remboursements aux abonnés Prime pour régler les allégations de la Federal Trade Commission (FTC) selon lesquelles l'entreprise aurait trompé ses clients pour générer des abonnements, a déclaré la FTC jeudi.

Bien qu'il s'agisse d'une victoire pour les consommateurs et la FTC, le règlement est relativement indolore pour Amazon: la société encaisse environ 2,5 milliards de dollars de ventes toutes les 33 heures. Les actions d'Amazon sont restées pratiquement inchangées après la nouvelle.

Environ 35 millions de clients Prime pourront prétendre à un paiement provenant d'un fonds de 1,5 milliard de dollars, a déclaré la FTC. Amazon devra payer une amende d'un milliard de dollars à la FTC. L'entreprise n'a pas admis avoir commis de faute dans le cadre du règlement. Les clients qui se sont inscrits à Prime entre le 23 juin 2019 et le 23 juin 2025 par le biais de certaines offres - et qui ont utilisé peu d'avantages Prime par la suite - recevront automatiquement 51 $, selon les documents du tribunal .

Le règlement permet également aux clients de soumettre des demandes de paiement s'ils ont essayé d'annuler Prime et ont échoué pendant cette période.

Amazon a déclaré dans un communiqué que l'accord lui permettait d'aller de l'avant et de se concentrer sur ses clients.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour que les clients puissent s'inscrire ou annuler leur adhésion à Prime de manière claire et simple, et pour offrir une valeur substantielle à nos millions de membres Prime fidèles dans le monde entier", a déclaré l'entreprise.

Dans le cadre du règlement, Amazon a accepté de créer un bouton "clair et bien visible" pour permettre aux clients de refuser un abonnement Prime et de faciliter l'annulation. Amazon a également accepté de divulguer plus clairement les conditions d'un abonnement lors de l'inscription et de payer un superviseur indépendant pour contrôler le respect de ces conditions. Amazon a déclaré que le règlement l'obligeait en grande partie à maintenir les changements déjà en place, plutôt que d'en apporter de nouveaux. La FTC a allégué dans son dossier qu'entre 2017 et 2022, les dirigeants d'Amazon ont rejeté les changements qui auraient rendu ses processus d'inscription et d'annulation plus clairs. L'entreprise a ensuite adopté des changements en 2022, alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête de la FTC. L'agence a poursuivi Amazon en justice l'année suivante.

LE DEUXIÈME PLUS GROS PAIEMENT DE LA FTC AUX CONSOMMATEURS

Le règlement est le deuxième plus grand montant de restitution jamais obtenu dans le cadre d'une action de la FTC, ont déclaré les responsables de l'agence, et représente une victoire majeure pour le programme de fermeté de la FTC à l'égard de la technologie, qui a débuté sous la première administration Trump.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a qualifié l'accord de "victoire record et monumentale pour les millions d'Américains qui en ont assez des abonnements trompeurs qu'il semble impossible d'annuler" La FTC a annoncé l'accord quelques jours après le début d'un procès devant le tribunal fédéral de Seattle, au cours duquel l'agence a soutenu devant un jury qu'Amazon cherchait à inscrire ses membres, qu'ils veuillent ou non bénéficier du service .

La FTC a déclaré que son enquête avait montré que les dirigeants et les employés d'Amazon discutaient de l'inscription et de l'annulation avec des commentaires tels que "la conduite d'abonnement est un monde un peu louche" et conduire les consommateurs à des abonnements non désirés est "un cancer inavoué"

Le règlement permet à Amazon d'éviter de rendre publiques les allégations de la FTC selon lesquelles les dirigeants d'Amazon savaient que ses méthodes d'inscription et de résiliation déroutaient les clients.

Lina Khan, l'ancienne présidente de la FTC qui a déposé l'affaire, a qualifié le règlement de 2,5 milliards de dollars de "goutte d'eau dans l'océan pour Amazon et, sans aucun doute, de grand soulagement pour les dirigeants qui ont sciemment porté préjudice à leurs clients", dans un message publié sur le site de médias sociaux X.

La FTC a commencé à enquêter sur les pratiques d'Amazon en matière d'abonnement pendant le premier mandat du président Donald Trump et l'affaire a été déposée pendant la présidence de Joe Biden.

LE RÈGLEMENT NE DEVRAIT PAS NUIRE À LA POSITION DOMINANTE DE PRIME SUR LE MARCHÉ Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a déclaré un jour qu'il voulait rendre Prime si attrayant que les consommateurs auraient l'impression d'être "irresponsables" s'ils n'y adhéraient pas. Amazon a lancé Prime en 2005 au prix de 79 dollars par an et a régulièrement augmenté les frais d'abonnement, qui sont passés récemment à 139 dollars en 2022 . Le programme a contribué à générer 23,9 milliards de dollars de recettes d'abonnement au cours du premier semestre 2025, ce qui en fait un moteur de croissance essentiel pour l'entreprise.

Selon la FTC, Amazon a attiré ces recrues en proposant des essais gratuits sur son site web, à l'aide d'arguments tels que: "Obtenez une livraison gratuite le jour même". Mais la FTC a déclaré qu'Amazon n'avait pas clairement indiqué aux clients qu'en choisissant cette option, ils s'inscrivaient dans le programme Prime et qu'il en résulterait éventuellement des frais d'abonnement mensuels.

Bien qu'Amazon ait accepté de modifier certaines de ses pratiques dans le cadre du règlement, les investisseurs ne pensent pas que ces changements réduiront l'attrait de Prime.

"Amazon a peut-être rendu Prime plus facile à annuler, mais le programme reste profondément ancré dans la plupart des foyers américains", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.