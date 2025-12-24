 Aller au contenu principal
Leerink Partners relève l'objectif de prix de Vertex en raison de son optimisme à l'égard de son pipeline
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** La société de courtage Leerink Partners relève son objectif de prix pour le fabricant de médicaments Vertex Pharmaceuticals VRTX.O à 525 $, contre 456 $ auparavant

** Le courtier est optimiste quant aux perspectives de revenus et de pipeline de la société, ce qui devrait stimuler la performance du cours de l'action, et prévoit une croissance plus importante des dépenses d'investissement

** La société de courtage prévoit des mises à jour encourageantes du pipeline rénal de la société en 2026

** Les résultats des essais de phase avancée portant sur le médicament de la société contre la néphropathie IgA au premier semestre devraient être meilleurs, en comparaison inter-essais, que ceux des concurrents

** Les résultats des essais d'autres médicaments contre les maladies rénales et d'un médicament de nouvelle génération pour la mucoviscidose, une maladie génétique qui provoque l'accumulation de mucus épais et collant dans l'organisme, sont également attendus

** Dans le domaine de la douleur, VRTX en est aux dernières étapes des négociations sur le formulaire Journavx avec un troisième grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques, selon la maison de courtage

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 14 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VERTEX PHARMACEU
459,2100 USD NASDAQ -0,24%
