Leerink abaisse la note de Bristol Myers et met en garde contre les risques liés à son portefeuille de produits en développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Les actions de Bristol Myers Squibb BMY.N reculent de 1,9 % à 60 dollars en pré-ouverture

** Leerink Partners abaisse la note du titre du laboratoire pharmaceutique de “surperformance” à “en ligne avec le marché” et réduit son objectif de cours de 73 $ à 59 $

** BMY affiche une hausse de 13,4 % depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture; le nouvel objectif de cours laisse entrevoir un risque de baisse d’environ 3,5 %

** La société de courtage invoque les incertitudes entourant trois programmes clés de BMY, ainsi que les expirations de brevets à venir

** Elle estime que l’admilparant, un médicament expérimental contre les maladies pulmonaires, pourrait décevoir en termes d’efficacité et de sécurité, notamment en raison de risques de problèmes hépatiques et d’hypotension; elle réduit de 38 % ses estimations de chiffre d’affaires pour 2032

** La société se demande si le milvexian, un anticoagulant expérimental, pourra rivaliser avec l’Eliquis de BMY dans la prévention des AVC chez les patients souffrant d’arythmie cardiaque; elle réduit de 25 % ses estimations de chiffre d’affaires pour 2032

** Indique que des antipsychotiques génériques moins chers pourraient limiter la demande pour le médicament contre la schizophrénie Cobenfy, même s’il est approuvé pour le traitement des psychoses liées à la maladie d’Alzheimer

** Révision à la baisse de 11 % des estimations de bénéfice par action (BPA) pour 2032, à 4,96 dollars