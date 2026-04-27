Leerink abaisse l'objectif de cours d'Eli Lilly, mais maintient sa note "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 avril - ** Leerink Partners abaisse son objectif de cours pour Eli Lilly LLY.N de 1 296 $ à 1 058 $, tout en conservant sa note "surperformer"
** La société de courtage craint que des facteurs concurrentiels, notamment le Wegovy oral de Novo Nordisk
NOVOb.CO , ne freinent l'adoption du Foundayo, le comprimé de LLY
** Ajoute que l'action LLY présente encore un potentiel de hausse de 20 % par rapport aux niveaux actuels, qui pourrait être stimulé par l'adoption des médicaments anti-obésité de LLY dans le cadre du programme fédéral Medicaid, l'adoption de ces médicaments en dehors des États-Unis et d'autres médicaments en cours de développement
** La société de courtage estime que LLY pourrait lancer plus tard dans l'année un important programme de développement de phase avancée pour l'eloralintide, un médicament expérimental contre l'obésité
** "Cela pourrait changer la donne à long terme si ce médicament présente un meilleur profil de tolérance que les produits injectables Zepbound et Wegovy", indique Leerink
** À la clôture d'hier, l'action LLY affichait une baisse d'environ 18 % depuis le début de l'année
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