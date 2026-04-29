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Lectra pénalisé par le ralentissement des ventes d'équipements au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 09:39

Le spécialiste des solutions technologiques pour l'industrie textile a vu son chiffre d'affaires et sa rentabilité reculer au premier trimestre 2026 dans un contexte géopolitique et commercial tendu. Le groupe met toutefois en avant la progression de ses revenus récurrents et la hausse de son carnet de commandes.

Dans un communiqué publié mardi, Lectra a fait état d'un chiffre d'affaires de 113,2 MEUR au premier trimestre 2026, en baisse de 16% en données publiées et de 11% à données comparables.

L'EBITDA courant ressort à 12,1 MEUR, contre 21,1 un an plus tôt. La marge d'EBITDA courant s'établit à 10,6%, contre 15,7% au premier trimestre 2025. Le résultat net atteint 0,5 MEUR, contre 5,8 MEUR un an auparavant.

Le groupe explique cette baisse par un ralentissement des ventes d'équipements, dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques et commerciales persistantes. Les commandes d'équipements du trimestre reculent de 25% sur un an, après un premier trimestre 2025 très dynamique en Asie-Pacifique et dans le secteur de la mode.

Lectra souligne toutefois la bonne dynamique de ses revenus récurrents. L'ARR atteint 100 MEUR au 31 mars, en hausse de 3%, tandis que les abonnements SaaS progressent de 14%.

Le carnet de commandes des équipements s'élève à 24,6 MEUR fin mars, en hausse par rapport à fin 2025. Le groupe anticipe ainsi un rebond significatif du chiffre d'affaires des équipements au deuxième trimestre.

Lectra a par ailleurs confirmé ses ambitions pour la période 2026-2028, avec notamment une croissance annuelle moyenne d'environ 15% de l'ARR SaaS et une amélioration progressive de la marge d'EBITDA courant.

A la Bourse de Paris, le titre Lectra reculait d'environ 5% à l'ouverture après la publication de ces résultats décevants.

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