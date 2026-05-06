Lectra donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 07:08
Ce programme s'inscrit dans le cadre de la nouvelle autorisation votée par l'assemblée générale mixte du 29 avril dernier, élargissant l'autorisation donnée au conseil d'administration d'opérer sur les actions, jusqu'alors limitée au contrat de liquidité.
L'éditeur de solutions logicielles et matérielles pour l'industrie se réserve le droit d'interrompre le programme à tout moment, selon la réglementation applicable et en fonction des conditions de marché ou de l'évolution de sa stratégie.
Valeurs associées
|15,200 EUR
|Euronext Paris
|-2,94%
A lire aussi
-
Daimler Truck, l'un des plus grands constructeurs de camions au monde, a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation (Ebit) avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, pénalisé par une demande historiquement faible et par les droits de douane ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse mercredi à l'ouverture, la suspension de l'opération américaine d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz ravivant l'espoir d'un retour à la diplomatie pour mettre fin au conflit ... Lire la suite
-
Rien ne semble pouvoir freiner les performances financières des banques européennes, dont les bénéfices du premier trimestre en milliards d'euros ont été publiés ces jours-ci, pas même le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Le géant bancaire espagnol Banco ... Lire la suite
-
SCOR a fait état mercredi d'un résultat net en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, le réassureur français citant une performance portée par toutes ses lignes de métier et confirmant ses objectifs 2026. Le résultat net est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer