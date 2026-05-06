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Lectra donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 07:08

Lectra indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI), Natixis, un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum de 20 MEUR, à mettre en oeuvre à compter du 11 mai prochain.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la nouvelle autorisation votée par l'assemblée générale mixte du 29 avril dernier, élargissant l'autorisation donnée au conseil d'administration d'opérer sur les actions, jusqu'alors limitée au contrat de liquidité.

L'éditeur de solutions logicielles et matérielles pour l'industrie se réserve le droit d'interrompre le programme à tout moment, selon la réglementation applicable et en fonction des conditions de marché ou de l'évolution de sa stratégie.

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