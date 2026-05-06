 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Veolia : progression soutenue de l'EBITDA et confirmation des objectifs 2026
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:19

Au premier trimestre 2026, Veolia enregistre une croissance "résiliente" du chiffre d'affaires à 11,427 milliards d'euros. Cela représente une hausse de 1% à périmètre et change constants et de 2,1% hors effet prix des énergies. L'EBITDA s'élève à 1,766 MdEUR, soit une croissance de 5,1% à périmètre et change constants, la marge ayant progressé de 73 points de base.

L'EBIT courant est en croissance sur cette période de 7,2?% à 971 MEUR, à périmètre et change constants . La progression sur un an à périmètre et change constants s'élève à 66 MEUR et s'explique principalement par :

- une forte croissance de l'EBITDA ( 87 MEUR à périmètre et change constants)

- une hausse des amortissements(10), y compris le remboursement des actifs financiers opérationnels (-18 MEUR à périmètre et change constants),

- la quasi stabilité des postes "provisions nettes des plus-values de cessions d'immobilisations, et autres" et "quote-part du résultat net courant des co-entreprises.

"Nous avons annoncé un plan ambitieux pour accélérer notre présence dans l'industrie des centres de données et de la microélectronique, visant plus d'un milliard d'euros de revenus annuels d'ici à 2030. Parallèlement, nous nous engageons à doubler la part des gains d'efficacité opérationnelle issus du digital et de l'intelligence artificielle pour atteindre 50 % d'ici à 2030. Nous confirmons avec confiance nos objectifs 2026 et la trajectoire de notre plan GreenUp. Ensemble, nous bâtissons la sécurité écologique de demain", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe.

Ainsi, Veolia anticipe toujours pour l'exercice en cours :

- une croissance organique solide du chiffre d'affaires excluant les prix des énergies

- une croissance organique de l'EBITDA entre 5 et 6%

- une croissance du résultat net courant part du groupe d'au moins 8% à change constant et en excluant Clean Earth

- une croissance du bénéfice net courant part du groupe par action en ligne avec celle du résultat net courant part du groupe (grâce au plan de rachat d'actions pour compenser l'impact du plan d'actionnariat salarié)

- une croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant part du groupe par action

- et le maintien du ratio dette nette / EBITDA égal ou inférieur à 3x en excluant Clean Earth (égal ou légèrement supérieur à 3x avec Clean Earth)

Valeurs associées

VEOLIA
35,6300 EUR Euronext Paris -0,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank