Lecornu annonce la préparation d'une loi d'urgence agricole
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 21:26

Les agriculteurs français manifestent à Paris contre l'accord commercial UE-Mercosur

Les agriculteurs français manifestent à Paris contre l'accord commercial UE-Mercosur

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi la préparation d'une loi d'urgence agricole qui devrait être examinée par le Parlement avant l'été, alors que des centaines de tracteurs sont entrés dans Paris pour protester contre ‍l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur.

"J'ai demandé à la ministre (de l'Agriculture) Annie Genevard de préparer pour le salon de l'agriculture une loi d'urgence agricole autour de plusieurs priorités: eau, prédation, moyens de production", a indiqué le chef du gouvernement sur le réseau social X.

Sébastien Lecornu ajoute que des ‌simplifications supplémentaires pourraient être prises dans les prochaines semaines.

Le plan de 300 millions d'euros pour aider les agriculteurs et simplifier leur travail annoncé la semaine dernière par Annie Genevard sera en outre "complété par un volet fiscal dès ce soir", rappelle Sébastien Lecornu.

"Ce plan fiscal et budgétaire ​du gouvernement sera déposé ce soir par voie d'amendement. Il est désormais soumis au vote du Parlement", dit-il, précisant toutefois qu'"il ne pourra ⁠entrer en vigueur qu'avec l'adoption d'un budget".

Ces annonces ont été jugées insuffisantes par la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), principal syndicat agricole français, qui a annoncé rester toute la nuit près de l'Assemblée nationale.

"Les annonces, vu des responsables, sont ⁠des avancées, mais vu des agriculteurs, elles n'apparaissent pas ‍comme suffisantes, donc à l'unanimité ils ont décidé de rester ici jusqu'à ce qu'on puisse entamer d'autres négociations ⁠avec le gouvernement", a déclaré le vice-président de la FNSEA, Damien Greffin, au micro de BFM TV.

Plus tôt dans la journée, plusieurs centaines de tracteurs sont entrés dans Paris mardi matin pour protester contre l'accord avec le Mercosur, approuvé la semaine dernière par une majorité d'Etats membres de l'UE malgré l'opposition ​de la France.

DES TRACTEURS DANS PARIS

Selon la préfecture de police de Paris, quelque 350 tracteurs venus notamment d'Île-de-France et du nord de la France ont été recensés au total en direction de Paris. Un convoi s'est dirigé vers l'Arc de Triomphe, en haut des Champs-Elysées, tandis qu'un autre est arrivé ⁠devant l'Assemblée nationale, en plein coeur de la capitale.

La manifestation est organisée par la FNSEA qui entend maintenir la pression avant le ​vote du Parlement européen sur l'accord avec le marché commun sud-américain le 20 janvier.

"(L'accord avec) le Mercosur ​a été signé alors que le Parlement ​européen n'a pas été consulté. Ça conduit à une importation de produits d'origine étrangère qu'on sait pertinemment produire en France, et qui ne respectent pas ​les normes que l'on nous impose à nous", a déclaré Damien Greffin.

"Pendant ce ⁠temps-là, on tergiverse depuis des mois pour avoir un budget, donc aucun de nos sujets agricoles de compétitivité, de prix, de normes n'avance (...) On perd un temps monstre pendant que d'autres pays galopent."

Damien Greffin a dit que les agriculteurs français manifesteraient également devant le Parlement européen à Strasbourg le 20 janvier.

Au-delà de l'accord avec le Mercosur, les agriculteurs dénoncent la "surtransposition" des normes environnementales et sanitaires européennes dans la loi française, et réclament à hauts cris une dérégulation.

"Aujourd'hui, on a ‌une déconnexion entre ce que demandent nos agriculteurs et ce qu'on laisse entrer dans l'Europe (...). Les règles sont en totale inadéquation avec les réalités du terrain. On a besoin d'avoir de la souplesse, on a besoin de travailler avec du vivant", a déclaré à Reuters Guillaume Lefort, céréalier et responsable de la FNSEA dans la Seine-et-Marne, en région parisienne.

Un autre syndicat agricole, la Coordination Rurale, avait déjà fait descendre des tracteurs sous la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe jeudi lors d'une manifestation surprise.

(Reportage de Gus Trompiz, Sybille de la Hamaide, Benoit Tessier, avec la contribution d'Elizabeth Pineau ; rédigé par Tangi ‌Salaün et Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)

Crise de gouvernement
  • 15:39

    Le gouvernement ne s'est pas tellement inquiété du sort des provinciaux qui ont subis les blocages d'autoroutes en province. Ils vont pouvoir se faire une idée de ce que représentent ces manifestations . Une pensée pour les parisiens qui, comme les provinciaux , ne sont pour rien dans ces mouvements de colère.

