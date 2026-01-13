 Aller au contenu principal
Leasys et la BEI investissent 600 millions d'euros pour l'électrification des flottes européennes
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 12:12

Leasys, coentreprise entre Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, s'associe à la Banque européenne d'investissement pour accélérer la transition énergétique du secteur du crédit-bail. Ce partenariat stratégique vise le déploiement massif de véhicules à faibles émissions sur les principaux marchés du continent.

Stellantis rapporte que Leasys vient de conclure un accord de financement majeur avec la Banque européenne d'investissement (BEI). Intitulé "Pan-European Clean Fleet Transport", ce projet repose sur une enveloppe globale de 600 millions d'euros, financée à parts égales entre les deux entités.

Concrètement, cet investissement permettra l'acquisition de 24 000 véhicules à émissions nulles au sein de dix pays européens, dont la France et l'Allemagne. En modernisant son portefeuille de projets, Leasys entend stimuler l'adoption des motorisations électriques tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Selon Andrea Bandinelli, p.-d.g. de Leasys, cet accord permettra d'accélérer le déploiement d'une flotte moderne, compétitive et entièrement électrique dans toute l'Europe.

"Cette initiative aura des retombées positives importantes sur l'environnement, car elle contribuera à réduire les émissions et soutiendra la croissance de la chaîne de valeur de la mobilité propre en Europe", assure le communiqué de Stellantis.

Le titre du constructeur cède 1,6% à mi-séance à Paris et affiche un repli de l'ordre de 6,5% depuis le début de l'année.



Valeurs associées

STELLANTIS
8,827 EUR MIL -1,81%
