 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 738,50
+0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Leapmotor (Stellantis) dévoile son coupé électrique B05 et lance un nouveau e-SUV en Europe
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 16:24

(Zonebourse.com) - Leapmotor annonce la première mondiale de son coupé électrique compact B05 et le lancement commercial européen de son SUV électrique B10 au salon IAA Mobility 2025 de Munich. Ces présentations marquent une étape clé dans l'expansion mondiale de la marque et son entrée dans le segment C, le plus important en Europe.

Destiné aux citadins, le B05 incarne un design sportif et zéro émission souligne le constructeur. Zhu Jiangming, PDG de Leapmotor, affirme d'ailleurs que ce modèle 'reflète l'engagement de la marque envers l'innovation et l'accessibilité'.

Le B10, produit en partenariat avec Stellantis, sera disponible dès septembre dans plus de 30 pays, dont l'Europe. Il offrira jusqu'à 434 km d'autonomie, une recharge rapide de 30 à 80% en 20 minutes, ainsi qu'un habitacle 'spacieux et connecté'.

Avec ces lancements, Leapmotor renforce sa stratégie internationale et vise à se positionner comme un acteur compétitif sur le marché des véhicules électriques accessibles.

Valeurs associées

STELLANTIS
7,622 EUR MIL -1,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des roses blanches osées sur le cercueil du défunt créateur de mode italien Giorgio Armani alors que le corbillard arrive pour ses funérailles à l'église San Martino de Rivalta, près de Plaisance, dans le nord de l'Italie, le 8 septembre 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:47 

    Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste. Quelques badauds étaient ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Opel (Stellantis) dévoile de nouveaux modèles à l'occasion du salon de Munich
    information fournie par Zonebourse 08.09.2025 17:42 

    (Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite

  • Heurts entre manifestants et polciers à Katmandou, le 8 septembre 2025 au Népal ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux violemment dispersée au Népal: 17 morts et 400 blessés
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:35 

    Au moins 17 morts et des centaines de blessés: la police népalaise a violemment dispersé lundi dans la capitale Katmandou une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné le blocage de 26 plateformes, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank