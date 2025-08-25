Leanne Cunningham, directrice financière de Brown-Forman, prendra sa retraite l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brown-Forman BFb.N a annoncé lundi que sa directrice financière Leanne Cunningham allait prendre sa retraite en mai prochain.

Mme Cunningham a travaillé pour le fabricant de Jack Daniel's pendant trois décennies, occupant divers postes de direction avant d'être nommée directrice financière en 2021.

Cette décision intervient alors que l'entreprise se bat avec une faible demande dans un contexte de dépenses de consommation en berne et de volatilité macroéconomique due à la politique commerciale du président américain Trump. Brown-Forman devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi.

La société a déclaré qu'elle avait lancé une recherche formelle pour un successeur et qu'elle visait à annoncer le remplaçant d'ici la fin de 2025.