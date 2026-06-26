Léa Dunand-Chatellet nommée directrice générale de Mirova

(Zonebourse.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) annonce la nomination de Léa Dunand-Chatellet en qualité de directrice générale de Mirova, sa société de gestion dédiée à l'investissement durable. Cette nomination a été approuvée ce jour par le conseil d'administration de Mirova. Elle prendra ses fonctions le 1er juillet 2026 et succédera à Philippe Zaouati.

Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'investissement durable, Léa Dunand-Chatellet a exercé au sein de maisons de gestion de premier plan, dont plus de dix ans au sein de Natixis IM, d'abord chez Mirova, puis chez DNCA Finance.

Léa Dunand-Chatellet aura pour mission d'inscrire Mirova dans une nouvelle phase de développement, en renforçant son rayonnement international dans l'investissement durable et en valorisant la complémentarité unique de ses expertises en actifs cotés et privés, au bénéfice de ses clients.

Elle sera désormais l'ex-directrice de l'investissement responsable et gérante ESG chez DNCA Finance. Cette société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers qui réunit 190 personnes au sein de ses cinq bureaux à Paris, Milan, Madrid Luxembourg et Bruxelles, a annoncé le départ de Léa Dunand-Chatellet le 30 juin prochain.

Elle a débuté sa carrière en 2005 chez Oddo Securities dans l'analyse extra-financière, avant de rejoindre Sycomore Asset Management, où elle a dirigé la gestion ESG et développé un modèle pionnier d'intégration du développement durable. En 2015, elle rejoint Mirova en tant que directrice de la gestion actions.

En 2018, elle rejoint DNCA Finance pour créer et diriger le pôle investissement responsable et lancer la première gamme de fonds durables de la société.

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS) et agrégée d'économie et de gestion. Elle participe activement à diverses commissions de place : elle est notamment membre de la Commission Climat et Finance durable de l'AMF depuis 2022, présidente de la Commission Investissement responsable de l'AFG et membre du Comité du Label ISR du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique depuis 2024.

Chaque année, elle enseigne des modules dédiés à l'investissement responsable dans plusieurs grandes écoles de commerce. Elle est également co-auteure de l'ouvrage de référence publié en 2014 et 2022 : "ISR et Finance responsable".

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