Le yuan atteint son plus bas depuis 10 mois

(AOF) - Le yuan dévissait vendredi face au dollar, lesté par des indicateurs faisant douter de la santé économique du pays et par la réduction d'un taux de référence de la Banque populaire de Chine. Vers 15 heures, la devise chinoise baissait de 0,99% à 7, 2091 yuans pour un dollar. " Les difficultés des marchés chinois ont pris de l'ampleur au cours de la semaine écoulée, avec une série de données économiques décevantes et de nouvelles négatives concernant les secteurs de l'immobilier et de la banque ", commente Tommy Wu, analyste chez Commerzbank.

Plus tôt dans la semaine, la Banque populaire de Chine (PBoC) avait annoncé une réduction surprise de l'un de ses principaux taux d'intérêt (de 2,65% à 2,5%).

La semaine dernière, selon le Bureau national des statistiques, l'indice des prix à la consommation dans ce pays en juillet est en baisse de 0,3% sur un an, après une inflation nulle un mois plus tôt. La Chine entrait alors officiellement en déflation pour la première fois en plus de deux ans. En rythme mensuel, cet indice augmente de 0,2% alors que les analystes tablaient sur un repli de 0,1%.