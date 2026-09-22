 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le yen sous pression : la Banque du Japon temporise face au dollar
information fournie par AOF 22/09/2026 à 14:48
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Lors de sa réunion du 19 septembre, la Banque du Japon (BoJ) a relevé son taux de dépôt de 25 points de base, conformément aux attentes. Le Comité de politique monétaire (MPC) de la BoJ s'est prononcé à 7 voix contre 2 en faveur de cette hausse. Ce vote partagé montre que les futures hausses de taux ne sont pas encore acquises. La composition du Comité de politique monétaire (MPC) changera l'année prochaine, M. Takata ("hawkish") devant quitter ses fonctions au 2e trimestre 2027.

La Première ministre japonaise, Mme Takaichi, devrait nommer un successeur dovish au sein du MPC, ce qui signifie que ce dernier sera probablement dominé par des membres centristes ou 'dovish'. Cela augmenterait le risque que le Comité de politique monétaire actuel décide d'anticiper le cycle de hausse des taux. Toutefois, cela serait en contradiction avec les mesures prises jusqu'à présent par le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda.

Des anticipations d'inflation modérées et un écart de taux défavorable

"Le communiqué de la Banque du Japon a souligné que les risques d'inflation sont orientés à la hausse à court terme, bien que cela reflète en grande partie des évolutions du côté de l'offre. La BoJ prévoit un ralentissement de la croissance et estime que l'inflation sous-jacente n'atteindra 2% qu'au cours du 2e semestre 2026 ou de l'exercice 2027. Le marché des OIS* est resté globalement inchangé : une hausse des taux de 25 points de base en décembre est anticipée avec une probabilité de 85%, et les anticipations de taux terminal se situent autour de 1,85%", relève l'UBP, banque d'investissement suisse.

Elle souligne que "la hausse des rendements américains ces dernières semaines a entraîné un mouvement des spreads de rendement à court terme en faveur du dollar. Ce phénomène, combiné à l'absence d'indications explicites de la BoJ sur l'orientation future de sa politique monétaire, a ramené la parité dollar/yen vers des niveaux avoisinant les 158.

Sous-évaluation du yen

"Nous avons donc revu nos prévisions pour cette parité afin de refléter la récente hausse des spreads, et la perspective d'un taux terminal de la BoJ légèrement plus élevé. Nous anticipons que cette parité devrait évoluer vers la limite supérieure de ses récentes fourchettes de trading à court terme, avant de reculer à mesure que le marché intègre pleinement la position de la Fed. Nous reconnaissons que le yen présente un profil de valorisation extrêmement bas. Toutefois, il est difficile d'envisager un changement à court terme en l'absence d'un rythme plus soutenu de hausses des taux de la BoJ, ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour, conclut l'UBP.

* OIS signifie Overnight Indexed Swap (en français : swap d'indice au jour le jour). Cet acronyme désigne le marché financier sur lequel les investisseurs s'échangent des contrats dérivés pour se couvrir ou spéculer sur l'évolution future des taux d'intérêt à court terme fixés par la banque centrale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Devises
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent prudemment
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont fini prudemment mardi, dans l'attente d'avancées diplomatiques à l'ONU sur le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis. Après une journée passée dans le vert, la dynamique s'est essoufflée en fin de séance. Francfort a fini à l'équilibre ... Lire la suite

  • Un cours d'eau asséché à Machecoul, en Loire-Atlantique, le 3 septembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    France: presque pas de pluie en septembre, la sécheresse des sols à un niveau historique
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:37 

    Après un été particulièrement sec, quasiment aucune pluie n'est tombée sur la France depuis début septembre, maintenant la sécheresse des sols à un niveau historique pour cette période de l'année, indique mardi Météo-France. Depuis le 1er septembre, début de l'automne ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, lors d'un rassemblement devant le ministère de l'Economie et des Finances, à Paris, pour la défense du service public et des fonctionnaires, le 8 septembre 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Manifestation de la CGT devant le siège de Sodexo contre les suppressions de postes
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:36 

    Une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés mardi devant le siège de Sodexo, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, pour protester contre le projet de suppression de près de 1.100 postes en France annoncé fin août par le géant de la restauration ... Lire la suite

  • Manifestation pour la défense du droit à l'avortement, à Paris, le 28 septembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Le nombre d'IVG a continué de progresser en 2025
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:33 

    Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG), en hausse continue depuis 2022 après un recul observé pendant le Covid, a poursuivi sa progression en 2025, selon une étude publiée mardi. Au total, 259.416 IVG ont été enregistrées en France l'an passé, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,05 +0,03%
HAFFNER ENERGY
0,637 +20,64%
CAC 40
8 154,91 +0,20%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,05 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank