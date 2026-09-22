Le yen sous pression : la Banque du Japon temporise face au dollar

(Zonebourse.com) - Lors de sa réunion du 19 septembre, la Banque du Japon (BoJ) a relevé son taux de dépôt de 25 points de base, conformément aux attentes. Le Comité de politique monétaire (MPC) de la BoJ s'est prononcé à 7 voix contre 2 en faveur de cette hausse. Ce vote partagé montre que les futures hausses de taux ne sont pas encore acquises. La composition du Comité de politique monétaire (MPC) changera l'année prochaine, M. Takata ("hawkish") devant quitter ses fonctions au 2e trimestre 2027.

La Première ministre japonaise, Mme Takaichi, devrait nommer un successeur dovish au sein du MPC, ce qui signifie que ce dernier sera probablement dominé par des membres centristes ou 'dovish'. Cela augmenterait le risque que le Comité de politique monétaire actuel décide d'anticiper le cycle de hausse des taux. Toutefois, cela serait en contradiction avec les mesures prises jusqu'à présent par le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda.

Des anticipations d'inflation modérées et un écart de taux défavorable

"Le communiqué de la Banque du Japon a souligné que les risques d'inflation sont orientés à la hausse à court terme, bien que cela reflète en grande partie des évolutions du côté de l'offre. La BoJ prévoit un ralentissement de la croissance et estime que l'inflation sous-jacente n'atteindra 2% qu'au cours du 2e semestre 2026 ou de l'exercice 2027. Le marché des OIS* est resté globalement inchangé : une hausse des taux de 25 points de base en décembre est anticipée avec une probabilité de 85%, et les anticipations de taux terminal se situent autour de 1,85%", relève l'UBP, banque d'investissement suisse.

Elle souligne que "la hausse des rendements américains ces dernières semaines a entraîné un mouvement des spreads de rendement à court terme en faveur du dollar. Ce phénomène, combiné à l'absence d'indications explicites de la BoJ sur l'orientation future de sa politique monétaire, a ramené la parité dollar/yen vers des niveaux avoisinant les 158.

Sous-évaluation du yen

"Nous avons donc revu nos prévisions pour cette parité afin de refléter la récente hausse des spreads, et la perspective d'un taux terminal de la BoJ légèrement plus élevé. Nous anticipons que cette parité devrait évoluer vers la limite supérieure de ses récentes fourchettes de trading à court terme, avant de reculer à mesure que le marché intègre pleinement la position de la Fed. Nous reconnaissons que le yen présente un profil de valorisation extrêmement bas. Toutefois, il est difficile d'envisager un changement à court terme en l'absence d'un rythme plus soutenu de hausses des taux de la BoJ, ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour, conclut l'UBP.

* OIS signifie Overnight Indexed Swap (en français : swap d'indice au jour le jour). Cet acronyme désigne le marché financier sur lequel les investisseurs s'échangent des contrats dérivés pour se couvrir ou spéculer sur l'évolution future des taux d'intérêt à court terme fixés par la banque centrale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.