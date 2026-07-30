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Le yen s'envole face au dollar ; les analystes soupçonnent une intervention officielle d'achat de yens
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article)

Le yen s'est fortement apprécié face au dollar jeudi , une évolution qui, selon les analystes, porte la marque d'une intervention officielle des autorités japonaises visant à soutenir la devise malmenée.

Le dollar a chuté de près de 3% pour s'établir à 158,34 JPY= , après avoir atteint plus tôt cette semaine son plus haut niveau depuis 40 ans.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait motivé ce mouvement de marché ni si les autorités japonaises étaient intervenues sur le marché.

Les marchés sont en alerte face à d’éventuels achats de yens par les autorités japonaises, qui menacent depuis des mois de prendre des mesures, la faiblesse de la devise aggravant l’impact sur le coût de la vie de la flambée des prix des importations d’énergie.

La division des opérations de change du ministère japonais des Finances, qui dirige les interventions, n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

"On a observé une forte baisse du cours dollar/yen, ce qui suggère fortement une intervention officielle", a déclaré Roberto Cobo Garcia, responsable de la stratégie de change du G10 chez BBVA. "La paire est passée sous le seuil des 161, et il semble que les autorités japonaises aient profité de la dynamique baissière générée par la faiblesse des données américaines pour vendre des dollars et soutenir le yen."

Cette intervention est intervenue avant la réunion de la Banque du Japon (BOJ) prévue vendredi, quelques jours seulement après que la Réserve fédérale, divisée, a maintené ses taux d’intérêt inchangés, ce qui a entraîné une chute du dollar.

Le yen n’a guère bénéficié des interventions de vente de dollars, d’un montant de plus de 70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars , menées en avril et mai.

La devise japonaise a également chuté brutalement face à d’autres devises, perdant 2,2% face à l’euro et 2,1% face à la livre sterling. EURJPY= GBPJPY=

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