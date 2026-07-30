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Le yen s'apprécie brièvement sur des marchés nerveux
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 30 juillet (Rtrs) - Jeudi, le yen a brièvement bondi face au dollar, dans un mouvement qui, selon les analystes, ne présentait pas les caractéristiques d'une intervention officielle à laquelle les opérateurs s'attendaient, mais reflétait plutôt un sentiment de malaise à la suite d'une réunion mouvementée de la Réserve fédérale américaine et à la veille de la réunion de la Banque du Japon.

Le dollar a chuté jusqu’à 162,57 yens, sa baisse par rapport à son plus haut de la journée (163,7 yens) s’étant soudainement accélérée pendant la séance de Londres. Il a ensuite rebondi pour terminer à 162,7 yens. JPY=EBS

Les opérateurs restent attentifs à la perspective d’une intervention du Japon visant à soutenir sa devise, qui reste obstinément faible, bien que ce mouvement ait été moins marqué que les récents épisodes spectaculaires de raffermissement du yen qui ont suivi des interventions officielles.

“Cela ne ressemble pas à une intervention, mais plutôt à une vague de ventes généralisée (dollar)”, a déclaré Lee Hardman, analyste senior en devises chez MUFG. “Le marché réagit toujours à la déclaration de la Fed d’hier.”

Un Conseil de politique monétaire divisé a laissé les taux inchangés mercredi, alors même que le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, s’est engagé sans réserve à faire baisser l’inflation, un message qui a semé la confusion sur les marchés quant à ses intentions réelles et a exercé une pression à la hausse sur les rendements des bons du Trésor.

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