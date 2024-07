Le yen progresse après la hausse du taux directeur par la BoJ

(AOF) - Vers 16h45, le yen progresse de 1,68% à 0,0067 dollar, après le relèvement des taux par la Banque du Japon ce mercredi à 0,25% annoncé lors de sa réunion de politique monétaire. La BoJ avance plusieurs explications pour justifier sa décision. Dans le secteur des ménages, la consommation privée a bien résisté malgré l'impact des hausses de prix et d'autres facteurs. En ce qui concerne les salaires, les augmentations ont été observés non seulement dans les grandes entreprises mais ils se sont également étendus à l'ensemble des régions, des secteurs et des tailles d'entreprises.

Sur le front des prix, les anticipations d'inflation des entreprises et des ménages ont augmenté modérément. Le taux de variation en glissement annuel des prix à l'importation est redevenu positif, et les risques de hausse des prix requièrent une attention particulière.

Enfin, dans le secteur des entreprises, l'investissement fixe des entreprises a connu une tendance modérée à la hausse, et les bénéfices des entreprises se sont améliorés.

Dans ces conditions, la Banque du Japon "a jugé approprié d'ajuster le degré d'assouplissement monétaire dans la perspective d'une réalisation durable et stable de l'objectif de stabilité des prix de 2%. Les taux d'intérêt réels devraient rester significativement négatifs après la modification du taux d'intérêt directeur, et les conditions financières accommodantes continueront à soutenir fermement l'activité économique".

Elle n'exclut pas de relever encore le taux d'intérêt directeur, selon l'évolution de l'activité économique et des prix ainsi que des conditions financières, étant donné que les taux d'intérêt réels se situent à des niveaux très bas.

La Banque du Japon a en outre dévoilé le détail d'un plan visant à réduire ses achats d'obligations à environ 3 000 milliards de yens (18,44 milliards d'euros) à partir du premier trimestre 2026.

" Pour rappel, il s'agit d'achats bruts. Comme un plus grand volume d'obligations arrive actuellement à échéance chaque mois, cela réduit le montant dans les comptes de la BoJ (resserrement quantitatif) ", précise Commerzbank.