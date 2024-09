Le yen profite des prévisions de baisse des taux américains (MUFG)

(AOF) - "Le yen continue de surperformer et la paire USD/JPY est tombée aujourd'hui à un nouveau plus bas intraday jamais vu depuis décembre de l'année dernière", annonce MUFG dans une note publiée ce jour. Selon le bureau d’analyse japonais le dernier catalyseur de cette baisse est venu du dollar avec de nouvelles attentes selon lesquelles la Fed pourrait réduire ses taux de 50 points de base la semaine prochaine malgré l’inflation plus élevée que prévu publiée mercredi. En fin d'après-midi, le dollar perd 0,81% à 140,689 yens.