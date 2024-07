Le yen marque une pause : la BoJ fera connaitre sa décision la semaine prochaine

(AOF) - Le yen marque une pause après son récent rebond contre les principales devises sur fond d’augmentation de l’aversion pour le risque et de dénouement des opérations de carry trade. Le dollar grappille 0,04% à 153,775 yens. Au cours des trois semaines qui ont suivi son plus bas, le yen a gagné 6% par rapport au dollar et 8% par rapport à l'euro. Le carry trade consiste à emprunter de l’argent dans une devise dont la Banque centrale affiche des taux d’intérêts faibles – comme cela est le cas de la Banque du Japon – pour l’investir dans un pays offrant des rendements élevés.

Ces dénouements interviennent alors que la Banque du Japon (BoJ) fera connaitre sa décision de politique monétaire le 31 juillet. Des sources ont déclaré à Reuters que la Banque du Japon devrait discuter de l'opportunité d'augmenter les taux d'intérêt et de dévoiler un plan visant à réduire de moitié les achats d'obligations au cours des prochaines années.

"Le récent mouvement de hausse du yen a été renforcé par de nouveaux commentaires d'hommes politiques japonais de premier plan, qui ont fait part de leur inquiétude quant à la lenteur de la normalisation de la politique de la BoJ", explique par ailleurs MUFG.

Dans un contexte de résurgence de l'aversion pour le risque - comme en témoigne la chute du Nasdaq Composite mercredi - le yen joue également son rôle de valeur refuge.