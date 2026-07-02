Le yen japonais s'envole, les opérateurs s'inquiétant du risque d'intervention

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* Le yen japonais bondit de près de 1 % avant de reculer

* Les opérateurs sont en état d'alerte maximale face à une éventuelle intervention, le yen ayant atteint son plus bas niveau depuis 40 ans

* On ignore pour l'instant ce qui a déclenché ce mouvement

(Ajout d'un commentaire du ministère des Finances au paragraphe 4; commentaires d'acteurs du marché aux paragraphes 9 et 15) par Harry Robertson et Rae Wee

Le yen a soudainement bondi face au dollar jeudi, les traders étant sur le qui-vive face à la perspective d’une intervention du Japon pour soutenir sa devise obstinément faible et s’inquiétant d’une éventuelle nouvelle approche en matière d’achats de devises de la part des autorités japonaises.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait motivé ce mouvement ni si les autorités japonaises étaient présentes sur le marché, les traders spéculant sur la possibilité d’un contrôle des taux. La remontée semblait moins importante que lors des précédentes vagues d’intervention.

Le dollar a chuté de 0,9 % à 161,115 yens JPY= et s’échangeait en fin de séance à 161,58, en baisse de 0,6 %.

Le ministère japonais des Finances a refusé de commenter cette information.

« Je pense que cette évolution du cours dollar/yen reflète une volatilité des cours », a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux EMEA chez MUFG à Londres.

« Avec la publication des chiffres de l’emploi et un jour férié, les conditions de liquidité seront restreintes; les marchés s’inquiètent donc d’une éventuelle intervention », a-t-il ajouté, faisant référence aux données clés sur l’emploi aux États-Unis attendues plus tard dans la journée de jeudi, avant le jour férié américain de vendredi.

Des sources ont indiqué à Reuters que les responsables japonais abandonnaient leur habitude d’annoncer à l’avance les risques d’intervention, laissant plutôt entrevoir une campagne plus ciblée visant à mettre la pression sur les spéculateurs et à augmenter le coût des paris contre le yen, déjà malmené.

Les responsables évitent également toute allusion à un seuil de change spécifique, une « ligne rouge » qui déclencherait une intervention.

UN MARCHÉ SOUS TENSION

« Le mouvement initial donnait l’impression que quelqu’un était présent sur le marché, mais vu la façon dont il est actuellement en hausse, nous nous posons des questions et je pencherais plutôt pour la rumeur d’un contrôle des taux », a déclaré Bart Wakabayashi, directeur d’agence chez State Street à Tokyo.

« Le marché est nerveux, et ce mouvement vient justement de le confirmer, ce qui est une bonne nouvelle pour le ministère des Finances. »

Un « rate check » désigne le fait pour les autorités d’appeler les courtiers afin de leur demander les cours d’achat et de vente du yen; les traders y voient un signe avant-coureur possible d’une intervention. Il n’a toutefois pas été confirmé que de telles vérifications aient eu lieu.

Le yen a franchi la barre des 162 pour un dollar en début de semaine, atteignant son plus bas niveau depuis 40 ans, sous la pression des taux d’intérêt relativement bas au Japon. Il s’est déprécié d’environ 3 % face au dollar depuis le début de l’année.

Il n’a guère bénéficié de la hausse de taux de la Banque du Japon en juin, largement annoncée à l’avance, ni de la trêve provisoire entre les États-Unis et l’Iran, et n’a pas non plus tiré de soutien durable des interventions de vente de dollars en avril et mai, d’un montant de plus de 70 milliards de dollars .

Le yen a perdu tous les gains enregistrés depuis la dernière intervention du Japon, sous la pression d’un dollar toujours fort et des anticipations croissantes d’une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, tandis que la Banque du Japon devrait maintenir son approche progressive en matière de resserrement monétaire. « Si cette baisse (du dollar face au yen) a été provoquée par l’intervention, son ampleur a été minime », a déclaré Takeshi Ishida, stratège à la Kansai Mirai Bank à Osaka.