A133 : le gouvernement acte la mort d'un projet de nouvelle autoroute en Normandie

Miné par les problèmes de financement et la mobilisation des acteurs locaux, le projet de contournement autoroutier de Rouen par l'est s'inscrivait en pointillés depuis plusieurs années.

Philippe Tabarot, à Paris, le 6 mai 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

L'A133 ne sortia pas de terre. Le gouvernement a mis un terme au projet d'autoroute pour contourner Rouen par l'est, en raison des oppositions locales, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot.

M. Tabarot s'est exprimé sur le sujet auprès du journal Paris Normandie, puis sur la radio Ici Normandie, à Rouen. "Je dirais que ce sera probablement non l'année prochaine puisqu'il y a une déclaration d'utilité publique qui arrive à échéance", a-t-il expliqué à la radio.

Pas de "consensus politique"

Le projet devait relier l'A28 à l'A13 par une autoroute à péage de 41,5 km, entre Préaux et Incarville en Seine-Maritime. Il était en sursis depuis plusieurs années, faute de financements et face à une forte opposition des riverains, relayés par des élus.

"J'ai toujours dit que pour mener un projet aussi important, que ce soit financier, que ce soit au niveau des nuisances que le chantier peut apporter, de son coût, on a besoin d'un consensus politique", a rappelé M. Tabarot.

Le projet était très compromis par l'opposition du maire socialiste de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, tandis que la région Normandie l'estimait peu prioritaire face à l'amélioration du transport ferroviaire. M. Tabarot inaugurait jeudi matin un autre projet routier dans la capitale de région, le raccordement du pont Flaubert, qui franchit la Seine dans l'ouest de Rouen, à la voie rapide Sud 3.