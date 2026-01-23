Le yen japonais s'envole brièvement, les opérateurs attentifs au risque d'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le yen bondit brusquement face au dollar

*

Les traders alertent sur le risque d'intervention

*

La BOJ laisse ses taux inchangés

(Ajout d'une citation et d'un contexte supplémentaire)

Le yen a fait un bond soudain face au dollar vendredi, les opérateurs étant attentifs à la perspective d'une intervention de Tokyo pour enrayer la chute de la monnaie japonaise vers ses plus bas niveaux pluriannuels, bien que les analystes aient d'abord estimé que la Banque centrale du Japon n'était pas intervenue .

Le mouvement n'a pas été aussi spectaculaire que lorsque la BOJ est intervenue directement sur les marchés ces dernières années, mais il s'est produit soudainement , juste au moment où les échanges à Londres commençaient.

Le dollar a chuté jusqu'à 157,3 yens JPY= après avoir culminé à 159,2 yens. Il est resté stable sur la journée à 158,32.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement les raisons de ce mouvement, ni si les autorités japonaises avaient déclenché une intervention d'achat de yens.

Le ministère japonais des finances (MOF) n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire lorsqu'il a été contacté par Reuters.

"Il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'une intervention", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets Europe.

"Quand ils sont intervenus dans le passé, nous avons vu des mouvements plus importants", a-t-il ajouté, en référence aux autorités japonaises.

Le yen s'est affaibli vendredi lors d'une conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, après que la Banque du Japon a maintenu ses taux.

Les opérateurs se sont méfiés de l'intervention des autorités japonaises alors que le yen s'est approché de 160 pour un dollar.

PAS ENCORE LÀ?

Les analystes ont d'abord estimé que ce n'était pas le moment.

"Je ne pense pas que cela vienne de la BOJ, Kazuo Ueda n'a pas dit grand-chose sur l'intervention sur le marché des changes", a déclaré Hoki Omori, stratégiste en chef pour les taux et le marché des changes, chez Mizuho, à Tokyo.

"Cela ressemble à un mouvement tactique de la part de l'argent rapide qui pense que les hausses auront lieu plus tôt que prévu."

Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi a pris la tête du gouvernement japonais en octobre, chutant de plus de 4 % en raison des préoccupations budgétaires et s'approchant des niveaux qui ont suscité des avertissements verbaux et des craintes d'intervention.

La déroute des obligations a accentué la nervosité des investisseurs quant à la situation budgétaire du Japon, alors que Takaichi a convoqué des élections anticipées pour février et promis des réductions d'impôts, ce qui a fait grimper les rendements des obligations d'État à des niveaux record.

La faiblesse du yen a conduit les autorités japonaises à avertir qu'elles pourraient intervenir directement sur les marchés pour enrayer sa chute.

La ministre des finances, Satsuki Katayama, a déclaré au début du mois de janvier qu'elle partageait avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, les mêmes préoccupations concernant ce qu'elle a appelé la récente "dépréciation unilatérale" du yen.

Tokyo a dépensé pour la dernière fois 5,53 trillions de yens ( 35,18 milliards de dollars) en juillet 2024, en intervenant pour éloigner le yen de ses plus bas niveaux depuis 38 ans .

La devise est restée proche de l'extrémité la plus faible du canal 139-158 par dollar dans lequel elle s'est négociée en 2025, même si les écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon se sont récemment réduits.