Le yen japonais s'apprécie brusquement face au dollar

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Vendredi, le yen a soudainement bondi face au dollar, au lendemain d'une intervention présumée des autorités de Tokyo sur le marché des changes visant à soutenir la devise japonaise.

Le dollar a chuté de 0,66%, atteignant un plus bas de la séance à 155,60, contre 157,12 auparavant.

Les raisons de ce mouvement n'étaient pas claires.