Le yen japonais s'apprécie brusquement face au dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, le yen a soudainement bondi face au dollar, au lendemain d'une intervention présumée des autorités de Tokyo sur le marché des changes visant à soutenir la devise japonaise.
Le dollar a chuté de 0,66%, atteignant un plus bas de la séance à 155,60, contre 157,12 auparavant.
Les raisons de ce mouvement n'étaient pas claires.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer