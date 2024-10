Le yen en repli : l'incertitude politique a atteint le Japon

(AOF) - Le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au Japon a perdu sa majorité lors des élections législatives de ce week-end, ainsi que sa coalition avec le parti Komeito. Sur le marché des changes, cet échec du Premier ministre Shigeru Ishiba, qui a déclenché ces élections anticipées, pèse sur le yen. Ce dernier perd du terrain contre les principales autres devises : le dollar gagne ainsi 0,46% à 152,947 yens.

"On ne sait pas si Shigeru Ishiba sera contraint de démissionner à la suite du résultat désastreux des élections pour le PLD, et si une coalition de partis d'opposition sera formée pour former une majorité sans le PLD. L'incertitude politique a atteint le Japon", analyse Commerzbank.

"Les troubles politiques intérieurs et l'incertitude croissante auront un impact négatif sur l'activité économique et rendront plus difficile le relèvement des taux par la Banque du Japon", prévient MUFG. Commerzbank juge qu'une "hausse des taux par la Banque du Japon lors de sa réunion de jeudi semble désormais très improbable" et souligne que "l'incertitude politique aux États-Unis pourrait s'ajouter au 'mix' la semaine prochaine".

Dans un tel contexte, les cambistes anticipent une poursuite de la baisse de la devise japonaise à court terme.