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Le yen devrait s'affaiblir au-delà de 170 avant que les paris sur la croissance japonaise ne portent leurs fruits, estime M. Brusuelas, de RSM
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 05:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

Le yen pourrait s'affaiblir jusqu'à 170 pour un dollar, voire davantage, avant que les effets du plan de relance du gouvernement ne provoquent un renversement de tendance, a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef chez RSM US.

La chute du yen à son plus bas niveau depuis près de 40 ans trouve son origine dans des décisions politiques prises il y a plusieurs années visant à inonder les marchés de liquidités et à faire en sorte que la Banque du Japon absorbe les émissions obligataires plutôt que d’accepter une hausse du chômage, a expliqué M. Brusuelas lors d’un entretien à Tokyo. Une éventuelle reprise du yen dépendra en partie de la capacité du gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi à mener à bien son plan de croissance , à tirer parti des gains de recettes fiscales et à tenir sa promesse de réduire le ratio dette/PIB très élevé du pays, a-t-il ajouté. Mais en attendant, la faiblesse de la devise est un moyen d’atteindre ces objectifs.

« Je pense que ce que souhaitent les décideurs politiques, c’est un yen qui favorise la croissance extérieure par le biais des échanges commerciaux », a déclaré M. Brusuelas. Le Japon a procédé à des interventions record en avril et mai après que le taux de change dollar-yen a franchi la barre des 160, longtemps défendue. L’impact s’est rapidement estompé, et la paire de devises est repassée au-dessus de ce niveau, le ministère des Finances ayant modéré ses déclarations d’intervention afin d’accroître l’effet de surprise s’il venait à agir.

« Une intervention sera nécessaire pour freiner la spéculation excessive », a déclaré M. Brusuelas, ajoutant qu’il estimait que la juste valeur du yen se situait autour de 157-158 pour un dollar.

Les hausses de taux de la Banque du Japon ne suffiront pas à enrayer la chute du yen, a estimé M. Brusuelas. Le ralentissement de l’économie chinoise oblige ce pays à se concentrer davantage sur les exportations, ce qui signifie que la Banque du Japon ne peut pas relever ses taux bien au-delà de 1,5 % au cours des six à neuf prochains mois sans risquer de « saper » les propres objectifs économiques du gouvernement japonais.

La Banque du Japon devra tenir compte de ces contraintes dans ses propres signaux concernant le rythme et le calendrier des prochaines hausses de taux.

« Elle va devoir agir avec prudence, car il ne faut pas qu’une attaque spéculative modérée se transforme en une véritable frénésie mondiale où tout le monde se mettrait à vendre le yen à découvert d’un seul coup », a-t-il déclaré. L’IA est un secteur de croissance clé ciblé par Mme Takaichi, et le Japon devrait bénéficier de dépenses d'infrastructures s’élevant à environ 5 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours des quatre prochaines années, a déclaré M. Brusuelas. Le Japon ne sera pas à la pointe de l’IA en tant que tel, mais plutôt en tant que fournisseur alimentant l’écosystème de Nvidia NVDA.O , TSMC TSMC.UL et Samsung Electronics 005930.KS , a-t-il précisé.

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