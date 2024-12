(AOF) - Le dollar s'effrite 0,076% à 157,73 yens, mais il évolue sur ses plus hauts depuis juillet dernier. La devise japonaise a été affaiblie au cours du mois écoulé par la perspective d'une Fed, qui serait moins accommodante et d’une Banque du Japon, qui hésiterait à resserrer sa politique monétaire. "Lors de la dernière réunion de la Banque du Japon, le gouverneur Kazuo Ueda a été évasif sur une hausse des taux d'intérêt en janvier 2025, invoquant la nécessité d'augmenter les salaires lors des négociations salariales de l'année prochaine", rapportait récemment MUFG.

Le yen au plus bas contre le dollar depuis juillet 2024

