Le X de Musk est de nouveau opérationnel après une brève panne, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La panne s'atténue, le nombre d'utilisateurs est mis à jour et X ne répond pas)

Le X d'Elon Musk a été rétabli pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis après une courte panne jeudi, selon le site de suivi Downdetector.com.

La panne s'est calmée avec près de 600 incidents de personnes signalant des problèmes avec la plateforme de médias sociaux à 11 h 20 (heure de l'Est), par rapport à un pic de plus de 18 000 signalements d'utilisateurs, selon Downdetector.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources. Les chiffres étant basés sur des rapports d'utilisateurs, le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.