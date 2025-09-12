 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Washington Post rapporte que les fonctionnaires de Trump établissent un lien entre les décès d'enfants et les vaccins COVID
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités sanitaires de l'administration Trump envisagent d'établir un lien entre les vaccins contre le coronavirus et la mort de 25 enfants, alors qu'elles envisagent de restreindre le nombre d'Américains qui devraient recevoir ces vaccins, a rapporté vendredi le Washington Post, citant quatre personnes familières avec le dossier.

MODERNA
23,4800 USD NASDAQ -7,52%
PFIZER
24,095 USD NYSE -3,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

