Le Washington Post rapporte que les fonctionnaires de Trump établissent un lien entre les décès d'enfants et les vaccins COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités sanitaires de l'administration Trump envisagent d'établir un lien entre les vaccins contre le coronavirus et la mort de 25 enfants, alors qu'elles envisagent de restreindre le nombre d'Américains qui devraient recevoir ces vaccins, a rapporté vendredi le Washington Post, citant quatre personnes familières avec le dossier.