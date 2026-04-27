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Le Washington Hilton affirme avoir appliqué les protocoles des services secrets la nuit de l'attaque
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec plus de détails tout au long de l'article)

L'hôtel Washington Hilton a déclaré lundi qu'il appliquait des protocoles « stricts » des services secrets lorsqu'un homme a forcé les barrières de sécurité et tiré plusieurs coups de fusil dans l'hôtel où le président Donald Trump assistait à un dîner samedi.

Le suspect, identifié par les forces de l'ordre comme étant Cole Allen , avait franchi un poste de contrôle avec des armes à l'étage situé au-dessus de la salle de bal où se déroulait le dîner 2026 de l'Association des correspondants de la Maison Blanche .

« L'hôtel appliquait des protocoles de sécurité stricts pour l'établissement, conformément aux directives du Service secret américain, qui assurait la sécurité », a déclaré un porte-parole de l'hôtel dans un communiqué. Les services secrets, chargés d’assurer la sécurité du président, ont travaillé en coordination avec diverses équipes de sécurité, notamment la police locale de Washington, D.C., et le service de sécurité de l’hôtel, a ajouté le porte-parole.

Allen, qui est accusé d'avoir tiré sur un agent des services secrets et de l'avoir blessé, doit comparaître lundidevant le tribunal pour répondre de charges pénales.

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