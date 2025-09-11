Le vol de Southwest Airlines subit une panne de moteur et se déroute en toute sécurité

(Ajout d'une enquête de la FAA et de détails sur le vol)

Un jet de Southwest Airlines a subi une panne de moteur apparente jeudi après son départ de l'aéroport de Hollywood Burbank, ce qui a poussé le Boeing 737-700 à destination de Phoenix BA.N à se dérouter en toute sécurité vers Los Angeles.

Southwest LUV.N a déclaré dans un communiqué qu'elle réaccommoderait les passagers du vol 1394 sur un autre vol à destination de Phoenix. L'avion a roulé sans incident jusqu'à une porte d'embarquement de l'aéroport international de Los Angeles après avoir atterri vers 8h15 PT, a déclaré l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

La FAA va enquêter sur l'incident.