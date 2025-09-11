 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 842,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le vol de Southwest Airlines subit une panne de moteur et se déroute en toute sécurité
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une enquête de la FAA et de détails sur le vol)

Un jet de Southwest Airlines a subi une panne de moteur apparente jeudi après son départ de l'aéroport de Hollywood Burbank, ce qui a poussé le Boeing 737-700 à destination de Phoenix BA.N à se dérouter en toute sécurité vers Los Angeles.

Southwest LUV.N a déclaré dans un communiqué qu'elle réaccommoderait les passagers du vol 1394 sur un autre vol à destination de Phoenix. L'avion a roulé sans incident jusqu'à une porte d'embarquement de l'aéroport international de Los Angeles après avoir atterri vers 8h15 PT, a déclaré l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

La FAA va enquêter sur l'incident.

Valeurs associées

BOEING CO
227,405 USD NYSE -0,03%
SOUTHWEST AIRLIN
31,480 USD NYSE +1,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank