Le vol de 6,3 milliards de dollars chez Binance devrait inciter les assureurs à redoubler de vigilance

cryptomonnaies-4devises (Crédits: Pexels - Worldspectrum)

Le vol de 6,3 milliards de dollars subi par Binance la semaine dernière incite les assureurs à examiner de plus près la sécurité des entreprises du secteur des cryptomonnaies. Selon des initiés du secteur et des experts, les souscripteurs devraient vérifier si leurs clients sont vulnérables à une attaque similaire lorsqu'ils sollicitent une nouvelle couverture ou renouvellent leurs polices existantes.

Les assureurs ne devraient pas se retirer massivement du secteur des cryptomonnaies ni réduire l'offre de couverture. Mais le plus grand vol de cryptomonnaies jamais enregistré pourrait entraîner un examen plus rigoureux de l'exposition des entreprises du secteur à Binance et des faiblesses identifiées lors de l'attaque, que le FBI a imputée à un groupe lié à la Corée du Nord.

Cette attaque met en évidence les limites de la couverture d'assurance disponible pour ce secteur en pleine expansion, dont la valeur dépasse les 2 500 milliards de dollars. Selon les experts, aucune assurance crypto existante ne pourrait couvrir une perte de l'ampleur de celle subie par Binance, tandis que de nombreuses polices comportent des exclusions concernant les cyberattaques soutenues par des États.

Grand View Research prévoit que le marché mondial de l'assurance crypto passera de 13,8 milliards de dollars en 2026 à 192,7 milliards de dollars d'ici 2033.

“Les assureurs poseront des questions spécifiques à Binance. Leur première question sera très simple: quelle est votre exposition vis-à-vis de cette plateforme et avez-vous des fonds placés chez elle?”, a déclaré David Rogers, directeur général chargé des institutions financières chez Gallagher.

À mesure que de nouveaux détails émergeront sur ce qui s'est passé, les questions pourraient devenir plus précises, ce qui pourrait modifier les pratiques de souscription, a-t-il ajouté.

DES QUESTIONS PLUS PRÉCISES LORS DU RENOUVELLEMENT

Selon un rapport publié cette semaine par Binance , des pirates ont utilisé un faux entretien d'embauche et un logiciel dissimulé dans une annonce publicitaire pour compromettre les ordinateurs de deux ingénieurs logiciels de Binance, avant d'utiliser un troisième ordinateur pour dérober 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies.

La plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde a détaillé une opération de piratage en plusieurs étapes qui a débuté en juin et a déclenché une série de failles de sécurité aboutissant au vol de jeudi.

À la suite de cette attaque, les plateformes d'échange de cryptomonnaies se sont empressées de renforcer leurs défenses et de plaider en faveur d'un meilleur partage d'informations au sein du secteur, a rapporté Reuters.

Les implications de leur assurance devraient se préciser lors de leur prochain renouvellement, ont déclaré des dirigeants. Les polices ont généralement une durée d'un an, ce qui donne aux assureurs l'occasion de réévaluer les risques d'un client, de demander des informations actualisées et d'imposer de nouvelles exigences de sécurité avant d'accepter de prolonger la couverture.

Jacqueline Quintal, responsable du secteur des institutions financières et des actifs numériques chez Marsh, a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à des changements significatifs en matière de capacité d'assurance, de tarification ou de couverture, mais que les assureurs poseraient davantage de questions à leurs clients, notamment pour savoir s'ils pourraient être exposés à une attaque similaire.

Elle a ajouté que personne ne voudrait être celui qui, une semaine après cet incident, renouvellerait ou souscrirait une assurance couvrant les risques liés aux cryptomonnaies, pour voir ensuite la même chose se reproduire.

Cet examen minutieux pourrait aller au-delà d'une simple évaluation générale des contrôles de cybersécurité pour s'étendre aux faiblesses spécifiques mises au jour par l'enquête sur Binance. Lors du renouvellement, les assureurs pourraient exiger l'assurance que des vulnérabilités similaires n'existent pas ailleurs.

“S'il ressort de l'enquête sur ce piratage qu'il existait une faiblesse ou une faille très spécifique dans la sécurité de Binance, alors les autres assureurs peuvent certainement s'attendre à ce qu'on leur impose de remédier à cette faiblesse ou à cette faille”, a déclaré Peter Hardy, avocat spécialisé en droit des assurances chez Reed Smith, basé à Londres.

L'ASSURANCE A SES LIMITES

L'ampleur du vol subi par Binance met également en évidence les limites de la protection dont bénéficient les entreprises du secteur des cryptomonnaies, qui n'a traditionnellement pas été uniforme.

“Une perte de cette ampleur incite les souscripteurs à réexaminer l'ensemble de leur portefeuille de risques liés aux cryptomonnaies, et pas seulement l'assuré concerné, en réévaluant l'exposition globale, les libellés et les sous-limites de l'ensemble du portefeuille”, a déclaré Alan Lyons, coprésident du groupe Assurance, Réassurance et Résolution des litiges chez Herrick.

La réaction prévisible consiste à renforcer la formulation des clauses et à clarifier les exclusions, a-t-il ajouté.

Selon les autorités américaines et sud-coréennes ainsi que des experts en cybersécurité, la Corée du Nord utilise depuis des années des unités cybernétiques liées à l'État , à des fins d'espionnage et de vol financier. Pyongyang a nié ces allégations.

L'implication de la Corée du Nord pourrait compliquer le traitement des demandes d'indemnisation, car les polices cyber souscrites auprès de Lloyd's prévoient généralement, depuis 2023, des exclusions pour les attaques soutenues par un État, a expliqué Marcos Alvarez, directeur général chargé des notations des institutions financières mondiales chez Morningstar DBRS. La perte subie par Binance dépasse également la capacité de couverture de toute police disponible, a-t-il ajouté.

“Si une attaque est attribuée à un État, les assureurs peuvent contester ou refuser les demandes d'indemnisation. L'efficacité de ces exclusions dans le cadre d'un sinistre majeur à caractère géopolitique n'a pas encore été mise à l'épreuve.”

Cela représente un défi, étant donné que le secteur devrait poursuivre son expansion avec la croissance des services de conservation et l'adoption croissante des cryptomonnaies. Même plusieurs polices combinées ne suffiraient pas à couvrir une perte de cette ampleur.

“Les nouveaux entrants potentiels sur le marché pourraient se montrer plus prudents, mais le marché va se stabiliser et, à terme, rebondir”, a déclaré Peter Hardy.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Noor Zainab Hussain et Manya Saini