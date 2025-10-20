Le virus oncolytique armé BT-001, développé par Transgene et BioInvent, montre une activité antitumorale locale, à distance et durable chez des patients atteints de tumeurs avancées en échec thérapeutique

BT-001, administré en combinaison avec pembrolizumab, est bien toléré et présente une activité antitumorale persistante dans des lésions injectées et non-injectées



Les résultats obtenus soutiennent la poursuite du développement de BT-001 dans les tumeurs solides afin d'améliorer la réponse aux immunothérapies





Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 20 octobre 2025, 8 h 30 CEST – Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, ont présenté conjointement un poster au congrès annuel 2025 de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO). Les résultats cliniques mis à jour de BT-001 montrent une activité antitumorale prometteuse chez les patients atteints de tumeurs avancées en échec thérapeutique.



.../...