Le virus oncolytique armé BT-001, développé par Transgene et BioInvent, montre une activité antitumorale locale, à distance et durable chez des patients atteints de tumeurs avancées en échec thérapeutique
20/10/2025 à 08:30

BT-001, administré en combinaison avec pembrolizumab, est bien toléré et présente une activité antitumorale persistante dans des lésions injectées et non-injectées

Les résultats obtenus soutiennent la poursuite du développement de BT-001 dans les tumeurs solides afin d'améliorer la réponse aux immunothérapies


Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 20 octobre 2025, 8 h 30 CEST – Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, ont présenté conjointement un poster au congrès annuel 2025 de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO). Les résultats cliniques mis à jour de BT-001 montrent une activité antitumorale prometteuse chez les patients atteints de tumeurs avancées en échec thérapeutique.

.../...

