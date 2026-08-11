Le virage opéré par Hims & Hers vers les médicaments de marque contre l'obésité entraîne une aggravation de ses pertes trimestrielles

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* Les actions reculent de 6 % en hors bourse malgré la révision à la hausse des perspectives

* La société s'attend à ce que ses marges brutes restent inférieures aux niveaux historiques

* Les perspectives sont meilleures que prévu, selon le directeur financier

(Mise à jour avec les commentaires d'un dirigeant au paragraphe 6) par Sneha S K et Amina Niasse

Hims & Hers Health HIMS.N a annoncé lundi une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre, la transition de cette entreprise de télésanté vers les médicaments de marque destinés à la perte de poids ayant entraîné une hausse des coûts, ce qui a fait chuter son action de 6 % en séance prolongée.

La croissance de l’activité de perte de poids à base de GLP-1 et l’expansion internationale de l’entreprise ont stimulé le nombre d’abonnements et fait progresser le chiffre d’affaires mensuel par abonné de 21 % par rapport à l’année précédente, même si les dirigeants et les investisseurs indiquent que cette expansion a pesé sur les marges brutes.

Hims a annoncé une perte nette de 37 centimes par action au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une perte de 1 centime par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a indiqué que la transition vers des médicaments de marque à base de GLP-1 destinés à la perte de poids avait entraîné des coûts de restructuration de 4,6 millions de dollars au cours du deuxième trimestre et qu’elle prévoyait de renouer avec la rentabilité en 2027.

Hims a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 3,1 et 3,3 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2,8 à 3 milliards de dollars, en tenant compte de la contribution d’Eucalyptus, une société australienne spécialisée dans la santé numérique dont elle a convenu de l’acquisition en février.

La plupart des analystes ne tiennent pas compte du chiffre d’affaires d’Eucalyptus dans leurs estimations. Le directeur financier, Yemi Okupe, a déclaré à Reuters que les performances de la société, hors Eucalyptus, avaient dépassé ses prévisions initiales.

«Même en retirant l’ (d’Eucalyptus de nos prévisions), l’activité nationale et l’activité internationale existante dépassaient déjà notre fourchette de prévisions», a déclaré M. Okupe.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que ses marges brutes restent inférieures aux niveaux historiques, alors qu’elle accélère ses programmes de réduction des coûts et le développement de ses offres à l’international.

« Avons-nous la capacité de jeter les bases de flux de trésorerie solides à l’avenir? », a déclaré M. Okupe à Reuters. « La réponse est sans équivoque: “oui” ».

Paul Cerro, directeur des investissements chez Cedar Grove Capital Management, qui détient des actions Hims, a déclaré que de nombreux marchés internationaux sont moins rentables que les États-Unis, mais qu’ils pourraient néanmoins générer un chiffre d’affaires plus élevé à terme.

« Ce n’est pas que ce soit une mauvaise activité. C’est simplement moins lucrative », a déclaré M. Cerro.

Hims s’est dit confiant quant à la réalisation de son objectif de 6,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030. Raul Shah, directeur des investissements chez DocShah Financial, a estimé que Hims retrouverait probablement ses marges bénéficiaires historiques d’ici cinq ans.

La base d’abonnés de la société a atteint près de 2,9 millions au deuxième trimestre, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires mensuel en ligne par abonné moyen a grimpé de 21 % pour s’établir à 92 dollars.

Hims commercialise des traitements, notamment des médicaments amaigrissants et des thérapies hormonales, et a investi dans des outils de diagnostic et des infrastructures de laboratoire pour soutenir son offensive en matière de soins personnalisés. Elle a également acquis, en début d’année, un site de production de peptides basé en Californie.

Hims a réorienté sa stratégie vers les traitements personnalisés en raison d’une surveillance réglementaire stricte. L’entreprise a indiqué qu’elle testait actuellement les ingrédients utilisés pour la préparation des traitements à base de peptides, et M. Okupe a affirmé que la société était convaincue de pouvoir proposer ces produits à grande échelle si la réglementation américaine le permettait.

En juillet, un comité consultatif de la FDA s’est prononcé en faveur de la levée des restrictions imposées sous l’administration Biden concernant la fabrication de six peptides, malgré les avertissements du personnel de la FDA quant à l’absence de preuves suffisantes quant à leur sécurité et leur efficacité.