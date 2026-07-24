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Le Vietnam, premier exportateur de vêtements, est soumis à des droits de douane américains plus élevés que ses concurrents
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 06:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Vietnam est confronté à des droits de douane américains plus élevés que ses concurrents et risque de voir sa compétitivité dans le secteur de l'habillement s'éroder davantage, car le plus grand exportateur de vêtements vers les États-Unis est exclu d'un mécanisme susceptible de réduire les droits de douane américains sur certaines importations de textiles. Cette décision, figurant dans un avis publié jeudi au Journal officiel fédéral , pourrait avoir des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement des grandes marques de prêt-à-porter disposant d’importantes bases de production au Vietnam. Parmi les principaux investisseurs au Vietnam figurent Nike

NKE.N , Gap GAP.N , Ralph Lauren RL.N et Under Armour

UAA.N . Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 %, qui entrent en vigueur vendredi, visent 60 partenaires commerciaux en raison d’allégations de laxisme dans l’application des interdictions relatives au travail forcé.

Le Vietnam, qui négocie toujours un accord commercial avec les États-Unis sous l’administration Trump, se voit imposer un taux de droit de 12,5 %, tout comme la Chine. Ses concurrents, le Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie et la Malaisie, qui ont conclu des accords commerciaux, sont soumis à des droits de 10 %. Ces mesures visent à remplacer les droits de douane temporaires de 10 % expirant vendredi, que l’administration Trump avait imposés après que la Cour suprême des États-Unis eut invalidé, en février, ses droits « réciproques » de 10 % à 50 % qui avaient été instaurés en vertu des pouvoirs d’urgence. Le Vietnam a dépassé la Chine l’année dernière en tant que premier exportateur de vêtements vers les États-Unis, et il figure également parmi les pays affichant les plus importants excédents commerciaux avec Washington, selon les données commerciales américaines. L'important commerce de vêtements du Vietnam est désormais confronté à un double désavantage. Le Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie et la Malaisie sont également les seuls bénéficiaires cités dans l’avis annonçant un nouveau « mécanisme textile » qui pourrait exempter une partie de leurs exportations de vêtements vers les États-Unis des nouveaux droits de douane.

Ce mécanisme, qui doit être mis en place «dès que possible» et dont la durée initiale est fixée à trois ans, vise à encourager les importations de coton et de produits textiles américains.

Une partie des exportations de vêtements éligibles en provenance de ces pays pourrait bénéficier de droits de douane supplémentaires réduits, voire nuls, dans le cadre d’un système de quotas lié à leurs achats de coton et de matières premières textiles américains, selon l’avis.

Les ministères vietnamiens des Affaires étrangères et du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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