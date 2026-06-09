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Le Vietnam ordonne aux compagnies aériennes d'accélérer la conclusion d'accords avec les États-Unis alors que les enquêtes commerciales de Washington se multiplient
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 05:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Vietnam a ordonné à ses principales compagnies aériennes de faire le point sur l'avancement des accords de plusieurs milliards de dollars signés avec Boeing

BA.N et Pratt & Whitney, et d'étudier de nouveaux contrats d'importation avec des entreprises américaines, alors que Hanoï cherche à renforcer sa position dans les négociations commerciales avec les États-Unis.

Cette directive, publiée par le ministère de la Construction le 5 juin et examinée par Reuters mardi, fait suite à une demande du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui mène les efforts du Vietnam pour démontrer à Washington que les engagements commerciaux bilatéraux sont respectés.

Cette initiative fait suite à trois enquêtes distinctes menées par l'administration Trump visant Hanoï pour avoir prétendument faussé les échanges commerciaux par le biais de surcapacités, de violations de la propriété intellectuelle et de l'utilisation de biens produits par le recours au travail forcé.

Dans ce document, le ministère a demandé à la compagnie nationale Vietnam Airlines HVN.HM , à la compagnie low-cost Vietjet Air VJC.HM et à la nouvelle compagnie Sun Phu Quoc Airways de fournir des détails sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre et l'exécution des accords signés avec des partenaires américains, et de proposer des moyens d'accroître les importations de matériaux et d'équipements de haute technologie américains.

Vietnam Airlines et Vietjet Air ont signé conjointement un accord portant sur l'achat de 250 Boeing 737 MAX . Sun Phu Quoc Airways, la branche aéronautique du conglomérat Sun Group, a quant à elle conclu un contrat distinct pour l'achat de 40 Boeing 787-9 Dreamliner , des avions à fuselage large, selon la directive.

Vietjet a également conclu un contrat avec Pratt & Whitney, filiale du groupe RTX, pour la fourniture de moteurs destinés à ses Airbus, selon le document.

Les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont bondi. Le déficit commercial américain avec le Vietnam a atteint 54,8 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de cette année, se classant en deuxième position derrière Taïwan et dépassant les déficits enregistrés avec les principaux exportateurs que sont la Chine et le Mexique, selon des données américaines.

L'administration Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait réduire les déficits commerciaux.

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