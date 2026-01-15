 Aller au contenu principal
Le vice-président turc déclare avoir discuté des sanctions CAATSA et de l'industrie de la défense avec l'ambassadeur des États-Unis
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 10:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-président turc Cevdet Yilmaz a déclaré avoir discuté "en profondeur" des sanctions américaines CAATSA et des questions relatives à l'industrie de la défense lors d'une réunion jeudi avec Tom Barrack, l'ambassadeur de Washington à Ankara.

"Au cours de notre réunion, nous avons discuté en détail des questions à l'ordre du jour, à savoir le développement de nos relations économiques et commerciales, l'industrie de la défense et les sanctions CAATSA", a déclaré Yilmaz sur X, ajoutant qu'ils avaient également discuté des développements en Syrie, en Iran et la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

