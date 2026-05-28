Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, se concentre sur l'inflation car le marché du travail américain est « très résilient »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires aux paragraphes 4 à 10) par Leika Kihara
Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré jeudi qu'il était approprié de se concentrer sur le retour de l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale, étant donné que le marché du travail américain s'est montré « très résilient » face au choc énergétique actuel.
« Lorsque je réfléchis à mes décisions de politique monétaire réunion après réunion, je me concentre entièrement sur la stabilité des prix, mais mon mandat m'impose également de garder à l'esprit ce qui se passe sur le marché du travail », a déclaré Philip Jefferson lors d'une séance de questions-réponses à l'issue d'un discours prononcé lors d'une conférence organisée par la Banque du Japon et son groupe de réflexion à Tokyo.
« Le marché du travail américain s’est montré très résilient face au choc actuel. Compte tenu de cette résilience, il semble approprié de se concentrer sur le retour de l’inflation à 2 % », a-t-il ajouté.
Les commentaires de Philip Jefferson étaient ses premiers depuis la prestation de serment, vendredi dernier, de Kevin Warsh en tant que nouveau président de la Fed.
Philip Jefferson a déclaré qu’il était difficile de dire « au jour le jour » quelle serait exactement la politique de taux de la Fed, compte tenu de l’incertitude quant à l’ampleur et à la durée du choc énergétique provoqué par la guerre.
« Ce que tous les segments de la société remarquent, c’est la hausse des prix de l’énergie et de l’essence en particulier. Nous sommes sensibles à l’impact que cela a sur la vie des gens ordinaires », a-t-il déclaré.
Mais le défi pour l'économie américaine réside dans le fait que, outre les répercussions du choc énergétique, l'expansion des investissements dans l'IA stimule la croissance, a-t-il ajouté.
« Le choc énergétique est un frein à la croissance, mais nous continuons d’enregistrer une croissance pendant cette période », a déclaré Philip Jefferson. « En matière de communication sur la politique monétaire, l’accent a été mis sur le suivi des effets de second tour liés aux chocs d’offre et à la forte hausse de la demande d’investissement. »
Dans son discours préparé pour la conférence, il a déclaré que le cadre actuel de la politique monétaire était approprié compte tenu des risques à la hausse qui pèsent sur les perspectives d’inflation.
« Je ne préjuge pas de la prochaine réunion et j’ai hâte de discuter avec mes collègues de la politique nécessaire pour atteindre au mieux les objectifs de notre double mandat », a-t-il déclaré à propos de la prochaine réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) les 16 et 17 juin.
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