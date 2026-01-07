Le vice-président américain déclare que le Venezuela ne peut vendre du pétrole que s'il sert les intérêts des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-président américain JD Vance, dans des remarques qui seront diffusées plus tard dans la journée de mercredi, a déclaré que le Venezuela ne pouvait vendre son pétrole que si cela servait les intérêts des États-Unis.

M. Vance a déclaré à l'émission "Jesse Waters Primetime" de Fox News que les États-Unis - qui ont mené des frappes contre le pays sud-américain et capturé son président au cours de la semaine - contrôlent les cordons de la bourse du Venezuela.

"Nous contrôlons les ressources énergétiques et nous disons au régime: vous êtes autorisé à vendre le pétrole tant que vous servez les intérêts nationaux des États-Unis, vous n'êtes pas autorisé à le vendre si vous ne pouvez pas servir les intérêts nationaux des États-Unis", a déclaré M. Vance. Des extraits de l'interview ont été publiés avant sa diffusion.