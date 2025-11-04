Le vice-premier ministre chinois rencontre le directeur général de Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-premier ministre chinois He Lifeng a déclaré au directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon qu'il se félicitait de la poursuite des investissements et des activités de la banque d'investissement américaine en Chine, lors de leur rencontre à Pékin mardi, a rapporté l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.