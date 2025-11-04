 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 015,40
-1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le vice-premier ministre chinois rencontre le directeur général de Goldman Sachs
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-premier ministre chinois He Lifeng a déclaré au directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon qu'il se félicitait de la poursuite des investissements et des activités de la banque d'investissement américaine en Chine, lors de leur rencontre à Pékin mardi, a rapporté l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
785,660 USD NYSE -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank