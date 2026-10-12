Le vice-Premier ministre chinois a rencontré Tim Cook, président d'Apple, à Pékin, selon l'agence Xinhua

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Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a rencontré lundi à Pékin le président d'

AAPL.O , Tim Cook, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua.

Selon Xinhua, le vice-Premier ministre a déclaré que les entreprises technologiques de divers pays, dont Apple, étaient les bienvenues pour continuer à approfondir leur coopération mutuellement bénéfique avec la Chine et à profiter des opportunités offertes par la modernisation à la chinoise.