Le vice-Premier ministre chinois a rencontré le directeur général de Disney à Pékin, selon Xinhua
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 05:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang a rencontré le directeur général de Walt Disney DIS.N Bob Iger à Pékin vendredi, a rapporté l'agence de presse nationale Xinhua, encourageant le dirigeant du géant du divertissement à investir davantage dans la deuxième économie mondiale.

