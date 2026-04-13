Le vice-ministre américain de l'agriculture rencontre Mosaic sur fond de hausse des prix des engrais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leah Douglas

Le secrétaire adjoint à l'Agriculture des États-Unis, Stephen Vaden, rencontrera la société d'engrais Mosaic MOS.N cette semaine, a-t-il déclaré aux journalistes lundi, alors que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran fait grimper les prix des engrais pour les agriculteurs déjà confrontés à une économie agricole en perte de vitesse .

M. Vaden a critiqué l'annonce faite la semaine dernière par Mosaic de son intention de fermer deux installations de production de phosphate au Brésil dans le cadre d'une initiative de réduction des coûts. La société a déclaré que cette mesure réduirait sa production annuelle de phosphate d'environ 1 million de tonnes.

* "Quelle motivation pourraient-ils avoir, si ce n'est de restreindre davantage l'offre, de semer l'incertitude et de gonfler leurs marges bénéficiaires déjà suffisantes? A déclaré M. Vaden lors d'une réunion des journalistes agricoles nord-américains.

* M. Vaden s'est entretenu avec le ministère de la justice et la Federal Trade Commission au sujet des prix des engrais et a rencontré la société d'engrais Nutrien NTR.TO il y a quelques semaines.

* Le 11 avril, le président Donald Trump a publié sur Truth Social que " les États-Unis n'accepteront pas que le monopole des engrais pratique des prix abusifs " pendant la guerre avec l'Iran, après quoi Mosaic a publié sur X que les prix des engrais dépendent de l'offre et de la demande, de la météo, des conditions géopolitiques et d'autres facteurs

* la secrétaire d'État à l'agriculture, Brooke Rollins, s'est déclarée "très déçue par cette réponse", en faisant référence au message de Mosaic

* Mosaic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire