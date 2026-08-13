Le vert prédomine en Europe dans le sillage de Wall Street

Les Bourses européennes parviennent dans l'ensemble à gagner du terrain ce jeudi, encouragées par une clôture positive du S&P 500 et du Nasdaq 100 la veille à Wall Street et alors que certaines publications d'entreprises sont chaleureusement accueillies.

Plus d'une heure après l'ouverture, l'Euro Stoxx 600 avance de près de 0,2%, une tendance en ligne avec celle du CAC 40 à Paris (vers 8 687 points), tandis que l'Ibex s'adjuge 0,6% à Madrid, que le DAX 40 gagne 0,4% à Francfort, mais que le FTSE perd 0,4% à Londres.

"Au cours des dernières 24 heures, l'histoire générale du marché a été une modeste éclipse des craintes d'une hausse du taux directeur de la Fed, même si le contexte au Moyen-Orient s'est de nouveau assombri", constate Deutsche Bank dans son point matinal.

La banque allemande rappelle que l'inflation américaine s'est révélée globalement conforme aux attentes en juillet, ce qui s'est avéré suffisant, après le faible rapport sur l'emploi de vendredi, pour réduire l'urgence d'un tour de vis monétaire.

"Ceci s'est traduit par une légère hausse des bons du Trésor à brève maturité, tandis qu'une nouvelle forte performance des actions des semi-conducteurs a permis à l'indice plus large S&P 500 ( 0,26%) de frôler un record", poursuit Deutsche Bank.

L'optimisme ambiant se retrouve aussi ce matin sur les places européennes, où l'enthousiasme récent des investisseurs semble surtout s'expliquer par de solides publications de résultats d'entreprises au cours des dernières semaines.

D'après les calculs de la banque d'affaires Goldman Sachs, les bénéfices des sociétés européennes ont grimpé de 14% au cours du 1er semestre, soit leur meilleure performance en trois ans, et ce, en dépit de la cherté du pétrole.

Maersk et Adyen acclamés pour des relèvements d'objectifs

D'ailleurs, Maersk bondit de 4,7% à Copenhague ce jeudi, porté par le relèvement des objectifs du géant du transport maritime pour l'ensemble de 2026, "sur la base de la performance réelle du 2e trimestre et d'une visibilité améliorée pour le reste de l'année".

Autre valeur ayant le vent en poupe, Adyen s'envole de 11,8% à Amsterdam : le spécialiste néerlandais des paiements a vu son chiffre d'affaires net progresser fortement au 1er semestre 2026 et a resserré vers le haut son objectif de croissance annuel.

En revanche, Valneva recule de 2,4% à Paris, à la suite d'une publication de la société de vaccins marquée par un creusement de sa perte nette, un recul des ventes et des volumes de production, ainsi que par des éléments ponctuels affectant le coût des ventes.

Le PIB britannique augmente à nouveau au 2e trimestre

Au chapitre des statistiques du jour, le PIB du Royaume-Uni est estimé avoir augmenté de 0,4% au 2e trimestre 2026, après une croissance de 0,6% au 1er trimestre, selon une première estimation de l'Office national des statistiques, qui ressort ainsi conforme aux attentes.

En termes sectoriels, la croissance du dernier trimestre a été principalement portée par une augmentation de 0,5% dans le secteur des services, tandis que celui de la construction a progressé de 0,3% et que celui de la production de biens n'a enregistré aucune croissance.

Par ailleurs, l'ONS indique que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de 1,9 MdGBP en juin par rapport à mai, à 21 MdsGBP, du fait d'une baisse de 6,3% des exportations, alors que les importations ne se sont tassées que de 0,7%.

Les investisseurs doivent encore prendre connaissance, ce jeudi, de la production industrielle pour le mois de juin dans la zone euro, en cours de matinée, puis des prix à la production de juillet et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, en début d'après-midi.