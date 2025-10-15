Le vert domine à Wall Street, Morgan Stanley se distingue

(AOF) - Les marchés américains progressent, continuant de bénéficier des déclarations de mardi de Jerome Powell, qui a ouvert la porte à de nouvelles baisses des taux. Même si l'indice manufacturier de la Fed de New-York a nettement dépassé les attentes en octobre, les taux longs continuent de reculer. Du côté des sociétés, les résultats de Bank of America et Morgan Stanley ont surpris favorablement grâce au courtage et à la banque d'investissement. Vers 17h50, le Dow Jones gagne 0,19% à 46 357,32 points et le Nasdaq Composite avance de 0,70% à 22 678,51 points.

Morgan Stanley (+5,74%, à 164,25 dollars) est propulsée à la troisième position de l'indice S&P500 par des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La banque américaine a bénéficié, comme ses concurrentes, des bonnes performances de sa banque d'investissement et du courtage actions. Morgan Stanley a profité d'un moteur supplémentaire : son activité de gestion de fortune. Au troisième trimestre, son bénéfice net s'est envolé de 44%, à 4,655 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action pour des revenus en progression de 18%, à 18,22 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 10,70 en octobre, un niveau bien supérieur au consensus de -1,80. Il s'était élevé à -8,70 en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbott

Abbott a dévoilé un bénéfice dilué par action de 0,94 dollar au troisième trimestre, stable par rapport au troisième trimestre 2024, ou de 1,30 dollar en dilué ajusté hors éléments exceptionnels sur la période de juillet à septembre, contre 1,21 dollar un an plus tôt. En parallèle, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,9% au troisième trimestre, ou de 5,5% en organique, à 11,369 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 11,40 milliards de dollars.

Bank of America

Bank of America a dévoilé des profits en forte progression grâce à ses activités de banque d'investissement. Au troisième trimestre, le bénéfice net a bondi de 23%, à 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 par action. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 11%, à 28,1 milliards de dollars, alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 9%, à 15,2 milliards de dollars. Ces derniers sont attendus entre 15,6 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Bunge

Tenant compte de la fusion avec Viterra officialisée le 2 juillet dernier, le transformateur d'oléagineux et négociant américain en céréales Bunge a révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025. Il anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre environ 7,30 et 7,60 dollars, ce qui reflète un bénéfice ajusté prévu pour le second semestre compris entre 4 et 4,25 dollars. Bunge prévoyait auparavant un bénéfice par action ajusté proche de 7,75 dollars, sans prendre en compte la fusion. Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre.

Dollar Tree

En amont de sa journée investisseurs aujourd'hui, Dollar Tree a maintenu ce mercredi ses perspectives pour l’exercice 2025. Le groupe table toujours sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,32 et 5,72 dollars. Le chiffre d'affaires sur cet exercice est attendu entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars. Dans le même temps, l'entreprise américaine de grande distribution à bas prix a annoncé qu'il visait une croissance du bénéfice par action de 12 à 15% par an sur la période 2026-2028. Le BPA pour l'exercice 2026 devrait croître entre 17 et 19%.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a dépassé les attentes, bénéficiant de la bonne performance de ses activités de courtage actions et de gestion de fortune. Au troisième trimestre, son bénéfice net s'est envolé de 44%, à 4,655 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action. Les revenus ont bondi de 18%, à 18,22 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des attentes de Wall Street de 16,34 milliards de dollars. Ceux de la banque d'investissement ont bondi de 44%, à 2,11 milliards de dollars grâce aux opérations de fusions & acquisitions.