Le venglustat de Sanofi obtient une nouveau statut porteur
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:27
Cette décision repose sur les résultats prometteurs de l'étude de phase III LEAP2MONO, qui ont montré des améliorations significatives des symptômes neurologiques chez les patients traités par le venglustat par rapport à ceux recevant le traitement enzymatique substitutif standard.
La maladie de Gaucher, une pathologie lysosomale rare, se caractérise par un déficit enzymatique entraînant l'accumulation de lipides dans divers organes. La MG3, en particulier, est marquée par une progression lente des symptômes neurologiques, pour lesquels il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. Le venglustat, administré par voie orale, vise à réduire cette accumulation lipidique en traversant la barrière hémato-encéphalique, ciblant ainsi directement les causes des symptômes neurologiques.
Un traitement déjà identifié comme prometteur
En plus de la désignation de thérapie innovante, le venglustat a également reçu le statut de fast-track et de médicament orphelin aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et au Japon. Sanofi prévoit de poursuivre ses démarches réglementaires à l'échelle mondiale pour ce traitement prometteur.
La désignation de thérapie innovante par la FDA est conçue pour accélérer le développement de médicaments destinés à traiter des maladies graves, en se basant sur des données cliniques préliminaires indiquant une amélioration substantielle par rapport aux traitements existants. Cette reconnaissance pourrait ainsi faciliter l'accès des patients à de nouvelles options thérapeutiques.
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