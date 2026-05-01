 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Venezuela signe des accords pétroliers et gaziers avec Hunt Oil et Crossover Energy
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 02:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des filiales des sociétés énergétiques américaines Crossover Energy et Hunt Oil Company ont signé jeudi des accords préliminaires avec le gouvernement vénézuélien, ont déclaré des responsables lors d'un événement retransmis par la télévision d'État, dans le cadre des efforts déployés par la présidente par intérim Delcy Rodriguez pour encourager les investissements dans le pays.

Cet accord pourrait amener ces entreprises à participer à la production de pétrole et de gaz à Anaco, Monagas et Barinas, qui comptent parmi les principales zones de production du pays, a déclaré Mme Rodriguez.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
114,09 USD Ice Europ -6,24%
Pétrole WTI
105,42 USD Ice Europ -3,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank