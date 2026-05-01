Le Venezuela signe des accords pétroliers et gaziers avec Hunt Oil et Crossover Energy

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Des filiales des sociétés énergétiques américaines Crossover Energy et Hunt Oil Company ont signé jeudi des accords préliminaires avec le gouvernement vénézuélien, ont déclaré des responsables lors d'un événement retransmis par la télévision d'État, dans le cadre des efforts déployés par la présidente par intérim Delcy Rodriguez pour encourager les investissements dans le pays.

Cet accord pourrait amener ces entreprises à participer à la production de pétrole et de gaz à Anaco, Monagas et Barinas, qui comptent parmi les principales zones de production du pays, a déclaré Mme Rodriguez.